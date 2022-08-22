"Очистимо нашу Батьківщину від скверни": партизани в РФ пообіцяли знищити Путіна і його оточення (маніфест)

Вони також звернулися до російської влади і пообіцяли очистити Росію від узурпатора Путіна.

Колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов зачитав частину з відповідного маніфесту Національної Республіканської армії.

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За словами депутата, вбивство дочки "ідеолога Путіна" взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

В Мережі опублікували сам маніфест.

"Ми, російські активісти, військові та політики, нині партизани та бійці Національної Республіканської Армії, ставимо поза законом паліїв війни, грабіжників та гнобителів народів Росії!

Ми оголошуємо президента Путіна узурпатором влади і військовим злочинцем, який поправив Конституцію, розв'язав братовбивчу війну між слов'янськими народами і відправив російських солдатів на вірну і безглузду смерть.

Злидні та труни для одних, палаци для інших – суть його політики.

Ми вважаємо, що позбавлені права голосу люди мають право на повстання проти тиранів.

Путін буде нами скинутий і знищений!

Наша мета – зупинити знищення Росії та її сусідів, припинити діяльність купки кремлівських ділків, які присмокталися до багатств нашого народу та вчиняють сьогодні злочини всередині країни та за її межами.

Ми оголошуємо чиновників уряду Росії та регіональних адміністрацій посібниками узурпатора – ті, хто не складе своїх повноважень, будуть нами знищуватись.

Ми оголошуємо бізнесменів, які заробляють свої гроші на корупції та зв'язках із чиновниками – зрадниками батьківщини та посібниками узурпатора. Майно тих, хто не покається і не виступить публічно проти цієї влади та її війни, і вони самі знищуватимуться нами.

Ми оголошуємо працівників силових структур посібниками узурпатора. Ті, хто не складе зброю і не зніме погони, будуть знищувати нами.

Ми оголошуємо військові вантажі та вантажі тих, хто заробляє на війні та допомагає їй фінансово – законними цілями, які знищуватимуться нами.

Ми пам'ятаємо про вибухи будинків у Росії, які привели путіна до влади. Знаємо, що режим не зупиниться перед будь-яким жахливим злочином. І заявляємо: ми проводимо акції лише проти осіб цієї влади. Ми не будемо атакувати цивільні об'єкти та мирних громадян, і якщо путінські силовики робитимуть подібні провокації та приписуватимуть жертви нам – не вірте їм!

Ми закликаємо солдатів російської армії припинити стріляти в наших братів з інших країн – Грузії, Сирії та інших.

Ми закликаємо всіх росіян вступати до наших лав і піднімати біло-синьо-білий прапор нової росії замість зганьбленого путінською владою триколору.

Ми закликаємо тих, хто готовий боротися, наслідувати наш приклад і повалити цей нелюдський, лицемірний та антинародний режим!

Ми вважаємо неприпустимим, що росіян почали шельмувати по всьому світу через військові злочини, скоєні тими, хто не має ні національності, ні батьківщини, і хто любить лише гроші та владу.

Світ – не ворог Росії, а Росія – не ворог людству, і ми доведемо це справою. Ми дамо захист усім, хто піде на наш заклик.

У маніфесті партизани також обіцяють після повалення путінського режиму звільнити всіх незаконно засуджених і побудувати нове суспільство без олігархів, корупції, свавілля чиновників, принизливої ​​бідності, в якому влада належатиме народу, де громадяни самі обиратимуть собі лідерів, і самі організовуватимуть життя своїх міст та сіл.

"Хай живе вільна Росія! Де б ви не були – боріться як ми, боріться разом з нами, боріться краще за нас! Очистимо нашу батьківщину від скверни! Перемога буде за нами!", - закликали росіян партизани.

Нагадаємо, що донька "ідеолога Путіна" Дугіна загинула у авто, де була закладена вибухівка.

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