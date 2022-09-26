"Очко засмоктує все тіло, залишаються тільки очі і ніс": російський десантник про роботу українських ДРГ (відео)

Російські десантники визнають, що українські захисники наганяють на них страху.

Окупанти бояться спати ночами, очікуючи приходу ЗСУ.

Так, один з російських десантників поділився враженнями від перебування в Україні.

Вояка скаржиться, що побоюється роботи української ДРГ.

"Тут тепло, сонечко, все ох*нно, тільки страшно. Під час стрибків з Іл-76 очко десантника кусало лом. А тут вночі очко десантника засмоктує все тіло, залишаються лише очі, щоб дивитися і ніс, щоб дихати. А то вночі приповзе українська ДРГ і потягне тебе до Києва. А так живі-здорові", - говорить десантник.

Нагадаємо, що в Одесі пролунала серія вибухів. Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Читайте також: