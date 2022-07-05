Очолив "департамент охорони здоров’я" окупантів: херсонця підозрюють у колабораціонізмі

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю обласного центру, якого підозрюють у колабораційній діяльності.

Чоловік погодився співпрацювати з окупаціною владою, а також вступив з нею у злочинну змову у травні 2022-го Він добровільно погодився обійняти посаду так званого "начальника Департаменту охорони здоров’я Херсонської області Військово-цивільної адміністрації".

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

Зазначається, що підозрюваний херсонець впроваджує медичні стандарти країни-агресорки Росії у мсцевих медичних закладах регіону, а також проводить інвентаризацію їх майна. Крім того, зловмисник організовує "реєстрацію" медзакладів як юридичних осіб РФ, звільняє та призначає їхніх керівників".

Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, СБУ затримала ворожого агента, який збирав розвіддані для ракетних ударів по Одещині. Зрадником виявився уродженець Одеської області. Зловмисник збирав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

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