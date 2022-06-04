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Очолив "місцевий орган влади" окупантів: "гауляйтеру" Чорнобаївки повідомили про підозру

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Очолив "місцевий орган влади" окупантів: "гауляйтеру" Чорнобаївки повідомили про підозру

Фото: УНІАН

"Гауляйтеру" російських загарбників на тимчасово окупованій території Чорнобаївської ОТГ повідомлено про підозру.

Йдеться про колишнього керівника місцевої автостанції Юрія Турульова. Вн добровільно погодився  співпрацювати з росіянами. 

Про це повідомили у Службі безпеки.

Зазнаається, що зрадники погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади. Він обійняв посаду т.зв. "голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області".

"Гауляйтер" не просто є прихильником "руского міра", але й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих мешканців і незаконно розпоряджається комунальним майном", - наголошують в СБУ.

Наразі Турульову оголошено про підозру за статтею "колабораційна діяльність". Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Як повідомлялося, громадяни Росії, які мешкають в Україні, продовжують "флешмоб" зі спаленням своїх паспортів. Не став винятком і 36-річний мешканець Закарпаття. Чоловік на знак протесту проти війни, яку Росія розпочала 24 лютого, розірвав і спалив документ.

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