Очолюваний Диким центр витратить на вивчення Антарктиди $11,6 млн: як це коментує сам ветеран

Українці в соцмережах висловили обурення такими витратами, за які для учасників експедиції зокрема планується закупити восьминогів, лосося, вина та ікри.

Національний антарктичний науковий центр, очолюваний екскомандиром "Айдара" Євгеном Диким, витратить на вивчення Антарктики 11,6 млн дол. Ця інформація збурила українців у Мережі. Дикий відреагував на скандал і дав роз’яснення щодо витрат.

Про це проведений тендер свідчить публікована на сайті Prozzoro інформація.

Так, у системі Prozzoro був помічений тендер під назвою "Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна "Ноосфера" (IMO № 8904496)". Йдеться про витрати експедиції на технічні засоби, продукти харчування, доправлення науковців. Цей тендер у квітні виграла фірма з Естонії.

Також читайте НАЗК перевірило декларації третини керівництва ТЦК: що відомо

Українців вразила чимала сума тендеру: 11 млн 606 тис. 125 дол. (за курсом Нацбанку – це близько 463 млн 322 тис. грн).

Деталі про тендер Національного антарктичного наукового центру

Ці кошти планується витратити на закупівлю:

матеріально-технічних засобiв,

паливно-мастильних матерiалiв для антарктичної станцiї,

продуктів харчування для учасникiв антарктичних експедицiй та української антарктичної станцiї "Академiк Вернадський";

на забезпечення доправлення на судно учасникiв українських антарктичних експедицiй тощо.

Перемогу у тендері здобула естонська компанія WINOT OU.

Тендер Національного антарктичного наукового центру у системі Prozzoro / Скриншот

Серед продуктів харчування, які планується замовити для учасників експедиції, є:

28 кг восьминогів,

118 кг філе лосося,

140 кг – стейку лосося,

5 040 курячих яєць,

168 пляшок червоного вина,

112 пляшок білого вина,

4 кг ікри тощо.

Частина українців висловила обурення Мережі щодо цього тендеру, а частина стала на захист:

"Краще всі гроші кинути на армію, на поранених, а не на пінгвінів! Вони і без вчених собі раду дадуть, якщо менше їх чіпатимете!";

"Гроші дають на пінгвінів, яких досліджує антарктичний центр. Водночас Дикий, який працює в цьому антарктичному центрі – тепер активно просуває інформаційну адженду Офісу президента. Може, це якось пов'язано?";

"Сказати, що це х*рня – не можна. Закупили те, що їм потрібне. У тому числі жратву. Чи їм лише вівса можна?"

Дикий відреагував на скандал із тендером

Очільник Національного арктичного наукового центру, ветеран АТО, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО "Айдар" Євген Дикий відреагував на критику щодо надмірних витрат на експедицію під час війни. Він заявив, що такого хейту зазнав тому, що першим почав говорити про "тотально толероване ухилянтство" та "зірвану мобілізацію".

"Шарія обурило те, що ми нормально годуємо зимівників, і зокрема купуємо їм – о жах! – трохи вина та шоколаду. Трохи?! Але ж там йдеться про 168 пляшок червоного, 112 пляшок білого, та 28 пляшок ігристого! Який жах, це ж тотальний алкоголізм коштом платників податків!!! А від такої кількості солодощів можна діабетом захворіти, та й взагалі, що це за солодке життя посеред полярної ночі?! Угу. Беремо до уваги, що це закупівля на всю зимівлю, тобто раз на рік. Беремо до рук калькулятор, здійснюємо нескладні операції, і отримуємо:

вино всіх видів разом – 45 грамів на людину на день, або ж 316 грамів кожному на тиждень; тобто так, український полярник може один раз в кінці трудового тижня випити аж цілих два келишки (навіть не гранчаки, а саме келишки) сухого вина; шоколаду 10 грамів на день; цукерок та батончиків відповідно 4 грами та 14 грамів на добу", – написав Дикий.

Читайте провідні новини дня:

Він зазначив, що бюджет Україні під час повномасштабної війни складається з двох дуже різних частин, які мають принципово різнн походження.

"Все, без винятку, до останньої копійки, що ми збираємо всередині країни – всі наші податки, збори, акцизи тощо – все з’їдає війна, і саме з них ми утримуємо нашу армію. А вся гуманітарна сфера, так само до копійки без винятку, включно із зарплатами держслужбовців, вчителів, лікарів та полярників, всіма витратами на науку, освіту, медицину – це все не наші кошти, а допомога союзників, тобто гроші західних платників податків", – пояснив очільник Національного арктичного наукового центру.

Він звернув увагу, що кошти від Заходу категорично заборонено використовувати на воєнні потреби. Тобто їх неможливо витратити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на облаштування фортифікацій.

"Тобто в контексті нашої справи станція "Вернадський" та "Ноосфера" звісно ж конкурують із іншими потенційними видатками, адже бюджет не безмежний – але аж ніяк не з видатками на оборону та безпеку", – зазначив Дикий.

Читайте також: