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"Оцінка не відображає наше реальне відношення до вас": Ткаченко прокоментував низькі бали українського журі Польщі та Литві

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"Оцінка не відображає наше реальне відношення до вас": Ткаченко прокоментував низькі бали українського журі Польщі та Литві

Фото: соцмережі

Українське журі на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, де перемогли Kalush Orchestra, поставили учасникам з Польщі та Литви нуль балів.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, ці оцінки в  жодному разі не відображають реальне відношення України до цих країн. 

Про це Олександр Ткаченко написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі.  Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 — це дуже соромно. Народ України вам поставив 12. Ваша підтримка України є неоціненною. Наша вдячність та прихильність до вас — є такою ж”, — наголосив міністр культури та інформаційної політики.

Він також додав, що перемога Україні у “Євробаченні-2022” — є спільною перемогою наших країн-друзів.

Нагадаємо, що цьогоріч переможцем міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" став гурт Kalush Orchestra.

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