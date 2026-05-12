ODA by Lita Plus: революційний підхід в мамопластиці представлений в Україні

Реклама

Пацієнти не готові до тривалої реабілітації, обмежень і випадіння з активного життя. У відповідь на цей запит у світі з’являються нові підходи до мамопластики, засновані на зменшенні травматизації тканин.

Один із таких підходів — ODA (One Day Augmentation) , який клініка Lita Plus вперше представила в Україні. Йдеться не про нову операцію, а про іншу організацію проведення мамопластики, яка дозволяє зменшити навантаження на організм і, як наслідок, забезпечити швидше та більш комфортне відновлення порівняно з традиційними підходами.

Більше про це — пластичний хірург клініки Lita Plus Олександр Карпінський.

Реклама

Не нова операція, а інша логіка

«Ідеться не про появу нової методики, а про зміну підходу до виконання операції — на основі глибшого розуміння анатомії та доказових практик, які вже сформувалися у світовій хірургії», — пояснює пластичний хірург Олександр Карпінський.

За його словами, ключова ідея полягає в тому, що під час операції не створюється простір для імпланта штучно. Натомість лікар працює з природними анатомічними зонами, які вже існують у пацієнта.

«Їх потрібно правильно знайти і відкрити, максимально делікатно, не пошкоджуючи зв’язковий апарат, судини і нерви», — говорить Карпінський.

Саме цей принцип, який називається «tissue preservation», і змінює як сам процес операції, так і те, як організм її переносить.

Реклама

Чому змінюється відновлення

Будь-яке хірургічне втручання — це навантаження на організм. І те, як проходить відновлення, напряму залежить від рівня травматизації тканин.

У традиційній мамопластиці часто передбачається більш інвазивне втручання, з роботою з м’язом і створенням простору для імпланта. Це може впливати на післяопераційний період: обмеження, дискомфорт, триваліший час відновлення.

У підходах, заснованих на збереженні тканин, логіка інша.

«Коли ми не втручаємось у великий грудний м’яз і мінімізуємо пошкодження структур, змінюється весь післяопераційний період. Пацієнт швидше відновлюється, має менше обмежень і може раніше повернутись до звичного ритму життя», — пояснює лікар клініки Lita Plus.

Реклама

Саме тому в підході ODAby Lita Plus у більшості випадків пацієнт може повернутись додому вже в день операції, за умови стабільного стану.

Природність як новий стандарт

Ще одна зміна стосується того, як сьогодні розуміється результат мамопластики.

Якщо раніше основний акцент був на об’ємі і формі, то зараз важливим стає те, наскільки природно виглядає результат, як візуально, так і в відчуттях.

«Ми не ставимо імплант як окремий елемент. Наша задача — інтегрувати його в тканини так, щоб він виглядав природно і не відчувався як щось чужорідне», — говорить Олександр Карпінський.

Реклама

Це означає відсутність різких контурів і «ефекту імпланта», тому результат виглядає природно і сприймається як частина власної анатомії.

Кому підходить такий підхід

Попри очевидні переваги, цей підхід не є універсальним. Найчастіше він застосовується при первинній мамопластиці у пацієнтів, які раніше не мали хірургічних втручань у цій зоні.

«Як правило, це люди з невеликим або середнім об’ємом грудей, без виражених деформацій або птозу. Часто це активні пацієнти, для яких важливо не лише змінити форму грудей, а й зробити це без тривалого обмеження звичного ритму життя», — пояснює Карпінський.

Водночас у складніших випадках — наприклад, при значному птозі або повторних операціях — класичні підходи можуть залишатись більш доцільними.

Реклама

Саме тому лікар наголошує, що відбір пацієнта є ключовим етапом і частиною безпеки.

Вік, функції і безпека

Вік сам по собі не є визначальним фактором для проведення операції.

«Ми орієнтуємось не на цифру, а на стан здоров’я, результати обстежень і відсутність протипоказів. Рішення завжди приймається індивідуально», — зазначає Карпінський.

Окрему увагу приділяють і збереженню функцій тканин. Оскільки підхід передбачає максимально делікатну роботу з анатомією, це дозволяє зберігати структури молочної залози, включаючи протоки і зв’язковий апарат.

Реклама

«Саме тому в більшості випадків зберігається функціональність тканин молочної залози, включаючи можливість грудного вигодовування», — пояснює пламтичний хірург.

Складніше для лікаря — легше для пацієнта

Водночас такий підхід вимагає значно більшої точності і досвіду від хірурга.

«Ця операція складніша у виконанні, тому що потрібно працювати максимально делікатно і не пошкодити структури. Але саме це і дозволяє зробити її легшою для пацієнта», — пояснює Олександр Карпінський.

У цьому і полягає основна зміна: більше контролю з боку лікаря — менше навантаження для пацієнта.

Реклама

Зміна не лише операції, а й досвіду

Сьогодні мамопластика поступово перестає бути операцією, яка потребує тривалої реабілітації і значних обмежень. Підходи, засновані на збереженні тканин, змінюють не лише техніку виконання, а й загальний досвід пацієнта, від першого дня після операції до повернення до звичного життя.

ODA by Lita Plus — один із прикладів цієї трансформації, яка вже відбувається в сучасній пластичній хірургії.

Проте зрозуміти, чи підходить такий підхід у конкретному випадку, можна лише після індивідуальної консультації з лікарем.

Еволюція, яка вже відбувається

За словами лікаря, мова йде не про локальну інновацію, а про загальний напрям розвитку медицини, який вже формує нові стандарти в хірургії.

Реклама

«Сьогодні вся пластична хірургія рухається до меншої травматичності, і це стосується не тільки мамопластики. Це природна еволюція галузі», — говорить він.

У світі цей підхід активно розвивається вже кілька років і поступово стає новим стандартом. В Україні ж ця трансформація тільки набирає обертів — і підходи, засновані на збереженні тканин, лише починають системно впроваджуватись у практику.

Менша травма означає менше навантаження на організм, нижчі ризики і більш передбачуваний процес відновлення. Саме тому такі рішення поступово витісняють більш інвазивні підходи.

Саме в цій логіці і формується підхід ODA by Lita Plus.

Реклама

«Я думаю, що в найближчі роки частка таких операцій буде тільки зростати. Це не тренд, а закономірний розвиток всієї галузі», — додає Карпінський.

Новини партнерів