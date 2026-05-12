ODA by Lita Plus: революційний підхід в мамопластиці представлений в Україні Спецпроєкт
Сучасна пластична хірургія переживає зміну парадигми. Якщо раніше фокус був на результаті як формі, то сьогодні все більше значення має те, якою ціною цей результат досягається для організму.
Пацієнти не готові до тривалої реабілітації, обмежень і випадіння з активного життя. У відповідь на цей запит у світі з’являються нові підходи до мамопластики, засновані на зменшенні травматизації тканин.
Один із таких підходів — ODA (One Day Augmentation), який клініка Lita Plus вперше представила в Україні. Йдеться не про нову операцію, а про іншу організацію проведення мамопластики, яка дозволяє зменшити навантаження на організм і, як наслідок, забезпечити швидше та більш комфортне відновлення порівняно з традиційними підходами.
Більше про це — пластичний хірург клініки Lita Plus Олександр Карпінський.
Не нова операція, а інша логіка
«Ідеться не про появу нової методики, а про зміну підходу до виконання операції — на основі глибшого розуміння анатомії та доказових практик, які вже сформувалися у світовій хірургії», — пояснює пластичний хірург Олександр Карпінський.
За його словами, ключова ідея полягає в тому, що під час операції не створюється простір для імпланта штучно. Натомість лікар працює з природними анатомічними зонами, які вже існують у пацієнта.
«Їх потрібно правильно знайти і відкрити, максимально делікатно, не пошкоджуючи зв’язковий апарат, судини і нерви», — говорить Карпінський.
Саме цей принцип, який називається «tissue preservation», і змінює як сам процес операції, так і те, як організм її переносить.
Чому змінюється відновлення
Будь-яке хірургічне втручання — це навантаження на організм. І те, як проходить відновлення, напряму залежить від рівня травматизації тканин.
У традиційній мамопластиці часто передбачається більш інвазивне втручання, з роботою з м’язом і створенням простору для імпланта. Це може впливати на післяопераційний період: обмеження, дискомфорт, триваліший час відновлення.
У підходах, заснованих на збереженні тканин, логіка інша.
«Коли ми не втручаємось у великий грудний м’яз і мінімізуємо пошкодження структур, змінюється весь післяопераційний період. Пацієнт швидше відновлюється, має менше обмежень і може раніше повернутись до звичного ритму життя», — пояснює лікар клініки Lita Plus.
Саме тому в підході ODAby Lita Plus у більшості випадків пацієнт може повернутись додому вже в день операції, за умови стабільного стану.
Природність як новий стандарт
Ще одна зміна стосується того, як сьогодні розуміється результат мамопластики.
Якщо раніше основний акцент був на об’ємі і формі, то зараз важливим стає те, наскільки природно виглядає результат, як візуально, так і в відчуттях.
«Ми не ставимо імплант як окремий елемент. Наша задача — інтегрувати його в тканини так, щоб він виглядав природно і не відчувався як щось чужорідне», — говорить Олександр Карпінський.
Це означає відсутність різких контурів і «ефекту імпланта», тому результат виглядає природно і сприймається як частина власної анатомії.
Кому підходить такий підхід
Попри очевидні переваги, цей підхід не є універсальним. Найчастіше він застосовується при первинній мамопластиці у пацієнтів, які раніше не мали хірургічних втручань у цій зоні.
«Як правило, це люди з невеликим або середнім об’ємом грудей, без виражених деформацій або птозу. Часто це активні пацієнти, для яких важливо не лише змінити форму грудей, а й зробити це без тривалого обмеження звичного ритму життя», — пояснює Карпінський.
Водночас у складніших випадках — наприклад, при значному птозі або повторних операціях — класичні підходи можуть залишатись більш доцільними.
Саме тому лікар наголошує, що відбір пацієнта є ключовим етапом і частиною безпеки.
Вік, функції і безпека
Вік сам по собі не є визначальним фактором для проведення операції.
«Ми орієнтуємось не на цифру, а на стан здоров’я, результати обстежень і відсутність протипоказів. Рішення завжди приймається індивідуально», — зазначає Карпінський.
Окрему увагу приділяють і збереженню функцій тканин. Оскільки підхід передбачає максимально делікатну роботу з анатомією, це дозволяє зберігати структури молочної залози, включаючи протоки і зв’язковий апарат.
«Саме тому в більшості випадків зберігається функціональність тканин молочної залози, включаючи можливість грудного вигодовування», — пояснює пламтичний хірург.
Складніше для лікаря — легше для пацієнта
Водночас такий підхід вимагає значно більшої точності і досвіду від хірурга.
«Ця операція складніша у виконанні, тому що потрібно працювати максимально делікатно і не пошкодити структури. Але саме це і дозволяє зробити її легшою для пацієнта», — пояснює Олександр Карпінський.
У цьому і полягає основна зміна: більше контролю з боку лікаря — менше навантаження для пацієнта.
Зміна не лише операції, а й досвіду
Сьогодні мамопластика поступово перестає бути операцією, яка потребує тривалої реабілітації і значних обмежень. Підходи, засновані на збереженні тканин, змінюють не лише техніку виконання, а й загальний досвід пацієнта, від першого дня після операції до повернення до звичного життя.
ODA by Lita Plus — один із прикладів цієї трансформації, яка вже відбувається в сучасній пластичній хірургії.
Проте зрозуміти, чи підходить такий підхід у конкретному випадку, можна лише після індивідуальної консультації з лікарем.
Еволюція, яка вже відбувається
За словами лікаря, мова йде не про локальну інновацію, а про загальний напрям розвитку медицини, який вже формує нові стандарти в хірургії.
«Сьогодні вся пластична хірургія рухається до меншої травматичності, і це стосується не тільки мамопластики. Це природна еволюція галузі», — говорить він.
У світі цей підхід активно розвивається вже кілька років і поступово стає новим стандартом. В Україні ж ця трансформація тільки набирає обертів — і підходи, засновані на збереженні тканин, лише починають системно впроваджуватись у практику.
Менша травма означає менше навантаження на організм, нижчі ризики і більш передбачуваний процес відновлення. Саме тому такі рішення поступово витісняють більш інвазивні підходи.
Саме в цій логіці і формується підхід ODA by Lita Plus.
«Я думаю, що в найближчі роки частка таких операцій буде тільки зростати. Це не тренд, а закономірний розвиток всієї галузі», — додає Карпінський.