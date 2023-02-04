Одеса без світла: Шмигаль доручив протягом доби завезти до міста потужні генератори

Одеса та частина Одеського району залишаються знеструмленими через аварію на одній з підстанцій. У зв'язку з цим прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.

Про це він написав у Telegram.

"Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також до міста має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - йдеться у дописі.

За його словами, ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема, критичної інфраструктури – неможливо.

На позачерговому засіданні уряду також було доручено утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

Також повідомляється, що міністр енергетики Герман Галущенко та керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький виїхали до Одеси.

На Одещині сталася масштабна аварія на підстанції

Місто Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

В Одесі запровадили аварійні відключення.

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