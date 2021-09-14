"Одеса - це не Україна": росіянин, який переїхав жити до України, зробив скандальну заяву (відео)

"Одеса - це не Україна": росіянин, який переїхав жити до України, зробив скандальну заяву (відео)

Молодику подобається, що від нього не вимагають розмовляти українською мовою.

Росіянин Дмитро Старовєров, який переїхав жити до Одеси, почав публічно виступати проти територіальної цілісності України.

Про це пише Обозреватель.

У Мережі з'явилось відео, на якому зафільмовано частину трансляції за участю Старовєрова на сервісі Twitch.

Розмовляючи з товаришем, Старовєров розповів, що певний час проживав у Києві, де працював на касі в одному із супермаркетів. Але потім переїхав до Одеси, де в нього ніхто не вимагає розмовляти українською і взагалі ніхто не розмовляє державною мовою. Тому він почувається в цьому місті просто "прекрасно".

"Одеса – це не Україна. Тут українською взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф. Я в Києві на касі працював, потім переїхав. Тут прекрасно, прекрасно", – говорить за кадром Старовєров своєму співрозмовнику.

Напередодні у Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

Нагадаємо, що скандальна викладачка Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Євгенія Більченко, яка називала Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії", більше не працює у виші. Її звільнили з посади.

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