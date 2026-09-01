Одеса може залишитися без питної води: голова Агентства відновлення зробив тривожне попередження

Вода з крана / © Pexels

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Одеса ризикує зіткнутися з гострим дефіцитом питної води вже за 10–15 років, якщо проблему водопостачання не почати вирішувати вже зараз.

Про це в етері «Новини.LIVE» заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

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За його словами, для розв’язання цієї проблеми Україні необхідно побудувати новий великий водогін, який забезпечить водою Одесу та Херсон.

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Наразі фахівці Агентства відновлення спільно зі Світовим банком рознлядають варіант забору води з річки Дунай із її подальшим транспортуванням до зазначених південних регіонів.

«Наразі разом зі Світовим банком опрацьовують техніко-економічне обґрунтування такого проєкту. Один із варіантів передбачає використання води з Дунаю з подальшою подачею до Одеси та Херсона», — підсумував Сухомлин.

Раніше ми писали про те, що Дністер критично обмілів: Укргідроенерго заявило про дефіцит води.

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