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Одеса може залишитися без питної води: голова Агентства відновлення зробив тривожне попередження
Голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин заявив про необхідність термінового будівництва водогону з Дунаю, аби запобігти масштабній кризі питної води в Одесі та Херсоні.
Одеса ризикує зіткнутися з гострим дефіцитом питної води вже за 10–15 років, якщо проблему водопостачання не почати вирішувати вже зараз.
Про це в етері «Новини.LIVE» заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.
За його словами, для розв’язання цієї проблеми Україні необхідно побудувати новий великий водогін, який забезпечить водою Одесу та Херсон.
Наразі фахівці Агентства відновлення спільно зі Світовим банком рознлядають варіант забору води з річки Дунай із її подальшим транспортуванням до зазначених південних регіонів.
«Наразі разом зі Світовим банком опрацьовують техніко-економічне обґрунтування такого проєкту. Один із варіантів передбачає використання води з Дунаю з подальшою подачею до Одеси та Херсона», — підсумував Сухомлин.
Раніше ми писали про те, що Дністер критично обмілів: Укргідроенерго заявило про дефіцит води.