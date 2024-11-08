Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам

Місто пережило складну ніч.
Внаслідок масованої атаки ударними БпЛА в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських закладів освіти.
Про це повідомляє в.о. мера Одеси Олександра Філатова у соціальних мережах.
Постраждали також приватні будинки, складські приміщення та автотранспорт.
За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.
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