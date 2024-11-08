Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам

Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам

Унаслідок атаки на Одесу постраждав автотранспорт / Фото: t.me/odesacityofficial

Місто пережило складну ніч.

Внаслідок масованої атаки ударними БпЛА в Одесі значних пошкоджень зазнав один із міських закладів освіти.

Про це повідомляє в.о. мера Одеси Олександра Філатова у соціальних мережах. 

Постраждали також приватні будинки, складські приміщення та автотранспорт.

За словами в.о. мера Одеси Олександра Філатова, зранку почне працювати міський оперативний штаб для допомоги містянам.

Читайте також:

В Одесі, ймовірно, приліт у житловий будинок

В Одесі, ймовірно, приліт у житловий будинок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація