Одеса пережила ще одну пекельну ніч: з’явилися деталі та фото

Наслідки російського удару по Одесі 15 лютого / © ДСНС

У ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали удару по Одесі. Для ліквідації наслідків залучались понад 100 рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС та показали кадри з місць атаки.

«Унаслідок атаки зазнала пошкоджень будівля об’єкта залізничної інфраструктури. Виникло загоряння. Під час повторної атаки пошкоджено цистерну з паливом. Стався розлив та займання нафтопродуктів. Крім того, вночі рятувальники залучалися до гасіння даху закинутої одноповерхової будівлі, що також спалахнула внаслідок атаки», — йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків удару по інфраструктурі Одеси / © ДСНС

Що відомо про нічну атаку по Одесі

Очільник ОВА Сергій Лисак зрання повідомив про наслідки ворожої атаки.

За його даними, російські окупанти завдали удару по інфраструктурі Одеси, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади. Постраждалих немає. Він уточнив, що росіяни атакували Одесу практично всю ніч.

Наслідки атаки / © Олексій Кулеба

Після нічних ударів значна частина Одеси залишилася без водопостачання через знеструмлення. Зокрема, без водопостачання залишаються споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів міста.