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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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161
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Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Повітряна тривога в місті триває.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © pixabay.com

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру, попередньо також є руйнування житлових будинків.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, місто перебуває під атакою ворога.

«Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків», — повідомив Лисак.

Він наголосив, що повітряна тривога триває, та закликав мешканців Одеси перебувати у безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по ТЕЦ на Одещині: що відомо про наслідки атаки

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