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Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки
В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Повітряна тривога в місті триває.
В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру, попередньо також є руйнування житлових будинків.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, місто перебуває під атакою ворога.
«Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків», — повідомив Лисак.
Він наголосив, що повітряна тривога триває, та закликав мешканців Одеси перебувати у безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по ТЕЦ на Одещині: що відомо про наслідки атаки