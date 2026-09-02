Одеса під атакою РФ: пошкоджена інфраструктура та житлові будинки

Сирена / © pixabay.com

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В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру, попередньо також є руйнування житлових будинків.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, місто перебуває під атакою ворога.

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«Пошкоджена інфраструктура. Попередньо, є руйнування житлових будинків», — повідомив Лисак.

Він наголосив, що повітряна тривога триває, та закликав мешканців Одеси перебувати у безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше РФ вгатила по ТЕЦ на Одещині: що відомо про наслідки атаки

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