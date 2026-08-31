Одеса під масованою атакою РФ: у місті зникає світло, є ракетна небезпека (оновлено)

Тривога

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Одеса та Одеська область опинилися під масованою атакою з боку Росії ввечері 31 серпня. У місті вже фіксуються проблеми з електропостачанням. Через атаку постраждала інфраструктура.

Про це повідомляють місцеві пабліки та місцева влада.

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Росія атакувала Одесу 31 серпня — що відомо

На тлі масованої атаки одеські місцеві пабліки повідомляють про зникнення світла у деяких районах міста.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосовує комбіноване озброєння. Військові попередили жителів про наближення ударних дронів, зазначивши: «Група баражуючих боєприпасів „Бандероль“ на Одещину (в район Одеси)».

Крім того, зафіксовано ракетну небезпеку для області. У відомстві уточнили, що ракета з акваторії Чорного моря летить у напрямку міста Чорноморськ.

«Швидкісна ціль в напрямку Одеси з моря», — повідомили військові о 23:05.

В Одеській ОВА заликали всіх мешканців перебувати в укриттях.

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Про масовану ворожу атаку на місто повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. За його словами, внаслідок удару постраждала інфраструктура, а всі деталі та наслідки обстрілу наразі зʼясовуються.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко теж підтвердив атаку РФ на Одесу. Він заявив, що війська РФ атакують саме енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси.

«Росія завела війну в стадію безглуздої ескалації, у той час, як путіна активно закликають до завершення війни. Його страх за власне життя без війни нагадує щура, який кидається в останній момент», — зауважив Коваленко.

Також додав, що подібна тактика росіян не дасть їм бажаних результатів, а лише призведе до дзеркальних дій у відповідь по території самої РФ.

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Згодом у місцевих пабліках повідомили, що внаслідок масованої атаки в одеському мікрорайоні Слобідка загорілися вантажні автомобілі.

В Одесі після масованої атаки палають фури на Слобідці / © соцмережі

Атака Росії на Одесу 31 серпня / © соцмережі

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, над Києвом ввечері 31 серпня фіксувалися ворожі дрони, через що в місті було чутно вибухи.

Також на Київщині вдень 31 серпня виникла масштабна пожежа через атаку російських ударних дронів. За попередньою інформацією, ворог поцілив у склади великої торговельної мережі.

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