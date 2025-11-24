- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Одеса під масованою атакою "Шахедів", є влучання - ЗМІ
Спочатку дрони тримали курс на Чорноморськ, потім змінили напрямок на Одесу.
Ввечері 24 листопада місто Одеса зазнало атаки дронів країни-агресора Росії. Пролунав ряд вибухів.
Про це пише Суспільне.
В Одеській області о 18:15 була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попередили, що з акваторії Чорного моря у напрямку регіону рухається група російських безпілотників. Спочатку дрони тримали курс на Чорноморськ, потім — на Одесу.
«Увага! Одеса — у районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях!», — йшлось у повідомленні.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку.Після прильотів світло пропало в частині міста.
Близько 19:08 у місті пролунало щонайменше два вибухи. У частини міста зникло світло.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 листопада ворог атакував Одесу, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження житлового будинку та одного з місцевих підприємств.