Укрaїнa
228
1 хв

Одеса під масованою атакою "Шахедів", є влучання - ЗМІ

Спочатку дрони тримали курс на Чорноморськ, потім змінили напрямок на Одесу.

Наталія Магдик
Атака Шахедів

Атака Шахедів

Доповнено додатковими матеріалами

Ввечері 24 листопада місто Одеса зазнало атаки дронів країни-агресора Росії. Пролунав ряд вибухів.

Про це пише Суспільне.

В Одеській області о 18:15 була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попередили, що з акваторії Чорного моря у напрямку регіону рухається група російських безпілотників. Спочатку дрони тримали курс на Чорноморськ, потім — на Одесу.

«Увага! Одеса — у районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях!», — йшлось у повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку.Після прильотів світло пропало в частині міста.

Близько 19:08 у місті пролунало щонайменше два вибухи. У частини міста зникло світло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 21 листопада ворог атакував Одесу, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження житлового будинку та одного з місцевих підприємств.

228
