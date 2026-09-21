Одеса пішла під воду: місто накрили злива та шквальний вітер (відео)

Негода / © Unsplash

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В Одесі ввечері 21 вересня розпочалася сильна негода. Місто накрила гроза зі шквальним вітром, через зливу вулиці місцями підтопило. В Одеській області оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про негоду повідомляють місцеві пабліки, оприлюднюють відео із затопленими вулицями та сильним вітром, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки

За інформацією Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, до кінця доби 21 вересня в Одесі та області очікуються гроза та шквальний вітер зі швидкістю 15–20 м/с. Місцями в області можливий град.

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через негоду оголошено жовтий рівень небезпечності.

«Усі служби попереджені та готові оперативно реагувати на можливі наслідки негоди. Будьте уважні та обережні. За можливості залишайтеся у безпечних місцях та не перебувайте поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач», — зазначив Кіпер.

Мешканців Одеси та області закликають бути обережними під час негоди та за можливості залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо, на Київщині до кінця доби, а також зранку 22 вересня очікуються складні погодні умови.

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Загалом прогноз погоди в Україні на 21–27 вересня обіцяє зміни через насування холодного атмосферного фронту, який принесе дощі та різке похолодання. Однак ближче до вихідних очікується покращення погодних умов.

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