Одеса пішла під воду: у місті перекрили вулиці і плавають автівки (фото, відео)

Підтоплення в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

Сьогодні ввечері, 30 вересня, в Одесі виник справжній потоп — інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення.

Відео з затопленого міста одесити діляться у соцмережах.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів.

Комунальні служби переведені у посилений режим роботи.

«Разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою», — каже Труханова.

За його словами, через негоду увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено.

В Одеській міськраді повідомили, що завтра, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти міста працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.

Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.