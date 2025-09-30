- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 921
- Час на прочитання
- 1 хв
Одеса пішла під воду: у місті перекрили вулиці і плавають автівки (фото, відео)
Потоп паралізував Одесу: місто «пішло під воду», електротранспорт зупинено, школи закривають на дистанційку.
Сьогодні ввечері, 30 вересня, в Одесі виник справжній потоп — інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення.
Відео з затопленого міста одесити діляться у соцмережах.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів.
Комунальні служби переведені у посилений режим роботи.
«Разом з комунальниками працюють добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС. Вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою», — каже Труханова.
За його словами, через негоду увесь громадський електротранспорт зупинив свою роботу о 17:30. У зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежено.
В Одеській міськраді повідомили, що завтра, 1 жовтня, заклади загальної середньої освіти міста працюватимуть у дистанційному форматі через негоду. У частині шкіл зафіксовано підтоплення класів, груп та укриттів. Водночас влада обіцяє забезпечити функціонування чергових груп та класів початкової школи.
Нагадаємо, що негода в Одесі розпочалася ще сьогодні до обіду.