Одеса після дронової атаки: з'явилось відео наслідків удару російської армії

Міський голова зазначив, що комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та розчищенням завалів.

У ніч на 11 березня російська армія завдала масованого дронового удару по Одесі та передмістю. Внаслідок атаки у місті спалахнули пожежі, зокрема у резервуарах з пальним.

Кореспонденти ТСН.ua зафіксували наслідки обстрілу та масштаби руйнувань.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, через удар російських БПЛА були пошкоджені господарські та складські приміщення на різних ділянках міста. Загальна площа руйнувань перевищує 2780 квадратних метрів.

Росія атакувала Одесу дронами: масштабні пожежі та руйнування після удару

Нагадаємо, в Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, другому надається допомога.

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