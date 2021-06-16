Одеса потерпає від злив і шквального вітру: відео розгулу стихії

Після сильних дощів море біля одеських пляжів буде небезпечним для купання.

Як і попереджали синоптики, в Одесі розгулялася стихія. Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі “Ювента”.

Проливні дощі і шквальний вітер наробили біди, викликавши підтоплення в деяких домогосподарствах та поваливши подекуди дерева.

У підписі до опублікованих кадрів одеситів та гостей міста попередили, що купатися в морі після такої негоди не рекомендовано. Через сильні дощі в акваторію потрапляє велика кількість поверхневих вод, в яких можуть бути збудники різноманітних інфекцій.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 червня, в Одесі теж вирувала негода. Дощі із сильним вітром завдали шкоди зеленим зонам міста.

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