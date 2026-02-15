Одеса та Чорноморськ залишилися без світла – яка причина

Світло / © ТСН.ua

Уночі 14 лютого низка споживачів Одеси та Чорноморська залишилися без електропостачання через аварійну ситуацію на обладнанні енергетичної компанії.

Про це 15 лютого повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його словами, аварійна ситуація виникла на одному з об’єктів компанії, що призвело до тимчасового відключення електропостачання не лише для населення, а й для об’єктів критичної інфраструктури. Фахівці компанії оперативно виїхали на місця, щоб максимально швидко відновити постачання електроенергії. До повної стабілізації ситуації критично важливі об’єкти переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Він повідомив, що у місті Чорноморськ подача води здійснюватиметься за заздалегідь встановленими графіками, а в Одесі — зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах — організовано підвіз технічної води. Інформацію про розташування пунктів підвозу можна знайти за посиланням: Telegram-канал міста.

Зазначається, що для підтримки мешканців в області працюють 570 Пунктів Незламності, де люди можуть отримати допомогу під час відключення світла.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали удару по Одесі. Для ліквідації наслідків залучались понад 100 рятувальників. Через нічне знеструмлення багато районів Одеси тимчасово залишилися без води. Серед них — Київський, Приморський, Хаджибейський та частина Пересипського районів.