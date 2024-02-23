Одеса та Дніпро оговтуються від потужних ударів: усі подробиці нічної атаки по Україні

Розтрощена багатоповерхівка, поранені та загиблі. Чергова ніч жаху, влаштована окупантами мирним мешканцям Дніпра та Одеси. Ворожі безпілотники влучили в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Кілька поверхів повністю зруйновані. Прилетіло і по підприємствах Одеси та Дніпра. Розбір завалів тривав до ранку. На жаль, уникнути жертв не вдалося.

Більше про нічну атаку на Україну – в ексклюзиві TSN.UA.

Шахеди атакували Дніпро

Росія в ніч проти 23 лютого атакувала дронами Дніпро та Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі. На жаль, є поранені й загиблі. В небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили п’ять ворожих безпілотників. Однак не вдалося уникнути влучання. Так, російські дрони влучили по підприємству Дніпра та багатоповерхівці. Кілька квартир зруйновані вщент.

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Наслідки ворожої атаки

Мешканці потрошеного будинку щосили тримаються. Та сльози самі навертаються на очі. Бо усвідомити, що пережите вночі, – це реальність, досі не можуть.

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Спершу повідомлялося про чотирьох постраждалих, а також про людей, які опинилися під завалами. Згодом стало відомо, що у багатоповерхівці Дніпра були травмовані восьмеро людей, семеро з яких були доправлені до лікарні. Наразі двоє постраждалих залишаються в медзакладі у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Окрім Дніпра, окупанти вдарили по Нікопольському району області. Вогнем з артилерії ворог накривав райцентр, Мирівську та Червоногригорівську громади. Були пошкоджені два підприємства, три приватні будинки, побиті господарські споруди. Зачепило лінії електропередач. Люди не постраждали.

Росія атакувала Одесу

Також російські війська атакували дронами Одесу. Водночас ворог спрямував по місту ракети, які випустив з літаків тактичної та стратегічної авіації з акваторії Чорного моря. Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділи ППО збили дев’ять безпілотників, які прямували на Одесу. Один з уражених над морем дронів упав на будівлю підприємства у прибережній зоні міста. На місці влаштували пошуково-рятувальну операцію. Там працювали 34 рятувальники, були задіяні вісім одиниць пожежної техніки.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. З пошкодженої будівлі вдалося визволити охоронницю, вона не постраждала. Пізніше під завалами виявили тіла ще двох загиблих осіб. Про це повідомила Наталія Гуменюк, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

Загалом у ніч проти 23 лютого окупанти випустили по Україні 31 безпілотник Shahed з Приморсько-Ахтарська в Росії та з мису Чауда у Криму, три зенітні керовані ракети С-300 з Донеччини, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

В Повітряних силах повідомили, що засобами ППО було знищено 23 безпілотники в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей. Не дивлячись на те, що руйнувань і загиблих уникнути не вдалося, люди продовжують жити далі, вірять у ЗСУ та перемогу України.

Що передувало

Російські війська в ніч проти 23 лютого атакували дронами-камікадзе Дніпро й Одесу. Ворог влучив по багатоповерхівці та іншій інфраструктурі. Внаслідок цього загинули та зазнали поранень люди.

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