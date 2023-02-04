Одеса та Одеський район сидять без світла через масштабну аварію: яка ситуація та прогнози енергетиків

Знеструмлено як житлові будинки, так і об’єкти критичної інфраструктури та промисловості.

Уся Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. На підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Про це повідомили в ДТЕК.

Енергетики працюють над заживленням критичної інфраструктури. Наразі заживлюють котельні, водонапірні станції, лікарні тощо.

"Через аварію та пожежу, яка виникла вранці на енергетичному об’єкті, в Одеському районі та Одесі — аварійні відключення електропостачання. Наразі повертають електроенергію об’єктам критичної інфраструктури (котельням, водопровідним станціям, лікарням тощо). Відновлення електропостачання потребує певного часу", - повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що "електропостачання буде відновлено одразу після завершення робіт, тому треба набратися терпіння".

В "Укренерго" не можуть точно сказати, коли світло повернеться.

"На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення, - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого в Одесі сталося аварійне відключення високовольтної лінії.

Напередодні енергетики повідомили, що завершили роботи з перепідключення високовольтних мереж. За їхніми даними, це дозволить передавати та розподіляти електроенергію для Одеси та Одеського району та надалі повернутися до графіків відключень.

Після останньої масованої ракетної атаки РФ на території Одеської області тривають екстрені вимкнення світла, оскільки енергетична інфраструктура регіону зазнала значних руйнувань.

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