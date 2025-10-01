Одеса тоне: після зливи чоловік витягнув із провалля хлопця, який не вмів плавати

Негода в Одесі Фото: ілюстративне / © ДСНС

Реклама

Через сильну зливу в Одесі знову з’явилися ями у місцях, де ґрунт уже просідав раніше. Один із місцевих мешканців провалився під міст разом із велосипедом, але попри це зміг врятувати іншу людину.

Про це стало відомо 24 Каналу.

Під час зливи одесити проявили взаємопідтримку. Очевидець розповів, що, повертаючись додому, потрапив у пастку під мостом, а слідом у воду впав ще один хлопець. Чоловікові вдалося вибратися та допомогти незнайомцю, який не вмів плавати.

Реклама

Невдовзі вони стали свідками, як у ту саму яму потрапив трактор. На щастя, водій встиг вистрибнути й залишився неушкодженим. Техніку витягли, однак велосипед врятувати не вдалося.

Подібна ситуація на цій ділянці траплялася й раніше. Ще 2021 року там провалилася вантажівка. Тоді влада міста запевняла, що проблему усунуть остаточно, однак стихія знову показала слабкі місця дорожнього покриття.

Місцеві жителі нарікають, що проблема має хронічний характер: яму щоразу закривають, але з новим потопом ситуація повторюється.

Нагадаємо, внаслідок зливи в Одесі на одній із вулиць цілий автобус провалився під землю. Місто 30 вересня залило водою, що спричинило, ймовірно, розмивання теплотраси.

Реклама

Зазначимо, що внаслідок стихійного лиха в Одесі цими днями загинуло дев’ятеро людей, серед яких є дитина.

Тим часом, за прогнозом синоптиків, перші дні жовтня теж принесуть помірні дощі та зниження температури.