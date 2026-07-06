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Одеса у вогні — що відбувається у місті після атаки РФ
Одеса пережила дронову атаку, яку влаштувала РФ. За даними влади, минулося без жертв, але є руйнування у місті.
Російські окупанти атакували Одесу в ніч проти 6 липня. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
«Цієї ночі ворог знову атакував Одесу. Усі відповідні служби безперервно працювали, ліквідовуючи наслідки та допомагаючи людям», — зазначив він.
Станом на 7:00 у Київському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та гуртожиток. Триває розбір завалів. Трамвайні колії вже відновлено, робота транспорту не зупинялася.
У Хаджибейському районі прибудинкову територію прибрано.
Нагадаємо, у Києві, за останніми даними, загинули дев’ять людей, 46 — поранених. Є влучання у житлові будинки у різних частинах міста.