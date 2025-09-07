ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1648
1 хв

Одеса у вогні: що відомо про масований удар по місту

Росіяни били по Одесі ударними безпілотниками, є влучання.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки удару

Наслідки удару / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях», — зазначив він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у Печерському районі міста Києві внаслідок ймовірного збиття БпЛА під час 7 вересня, сталося загоряння в урядовій будівлі.

«Суспільне» із посиланням на власні джерета уточнило, що горить безпосередньо будівля Кабінету міністрів України.

