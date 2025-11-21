- Дата публікації
-
Одеса у вогні: стало відомо про наслідки удару РФ по місту
Одеса перебувала під ворожою атакою. Рятувальники повідомили про наслідки атаки.
Уночі росіяни знову атакували Одесу. У місті є пошкодження.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
«Унаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро осіб, з них — одна дитина.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Нагадаємо, у ніч проти п’ятниці, 21 листопада, армія РФ вдарила по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок та підприємство в одному з районів міста.