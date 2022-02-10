Одеса посіла шосте місце у світовому рейтингу найбільших заторів

В середньому житель Одеси витрачає 195 годин на рік на перебування у заторах.

Одеса посідає шосте місце у світовому рейтингу міст, в яких зафіксували найбільші затори. Згідно з рейтингом, в Одесі затори сильніші, ніж у Токіо та Нью-Йорку.

Про це повідомила нідерландська компанія-постачальник пристроїв для GPS-навігації TomTom.

Представники фірми проаналізували 404 міста у 58 країнах світу. Вони зазначили, що в середньому поїздки одеситів тривають на 51% більше часу, ніж могли б продовжуватися на вільних дорогах. Через це Одеса посіла шосте місце у всесвітньому рейтингу.

Найбільше завантаження зафіксували о 17:00 - 18:00 в будні, особливо у п'ятницю. В середньому житель Одеси витрачає 195 годин на рік на перебування у заторах.

У компанії зазначили, що у 2020 році одесити проводили в дорозі на 7% менше часу, ніж у 2021 році.

Крім того, в рейтинг потрапили ще два міста України: Київ та Дніпро. Столиця зайняла 4 місце у рейтингу, а Дніпро – 25.

Загалом, компанія моніторить трафік дорожнього руху у 404 містах у 58 країнах. Лідером за заторами у 2021 році став Стамбул.

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