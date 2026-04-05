Одеса зазнала дронової атаки: є поранені та пожежі

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Ігор Бережанський
Дрон-камікадзе Shahed

Дрон-камікадзе Shahed / © MIL.IN.UA

Російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.

Про це інформує начальник Одеської ОВА Сергій Лисак.

«Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, двоє осіб отримали поранення.

Перед атакою на місто Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Одещини.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вдень пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки.

Ми раніше інформували, що одесити переймаються долею хлопчика, який отримав травми внаслідок масованої російської атаки на місто.

