Одеса зазнала дронової атаки: є поранені та пожежі
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Російські загарбники в ніч проти 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автівки та балкон житлового будинку.
Про це інформує начальник Одеської ОВА Сергій Лисак.
«Внаслідок ворожої атаки на місто, в одному з районів загорілися автівки та балкон житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, двоє осіб отримали поранення.
Перед атакою на місто Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Одещини.
Раніше повідомлялося, що в Одесі вдень пролунав вибух після оголошення ракетної небезпеки.
Ми раніше інформували, що одесити переймаються долею хлопчика, який отримав травми внаслідок масованої російської атаки на місто.