Одеса здригалася від вибухів: що відомо про жертв та руйнування

Наслідки удару / © Офіс Генерального прокурора

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У ніч проти 20 червня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. За останніми даними, є жертви та постраждалі.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«20 червня вночі Збройні сили РФ здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста», — йдеться у повідомленні відомства.

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Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє рятувальників.

Одеса пережила атаку / © Офіс Генерального прокурора

«Пошкоджено 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних житлових будинків, один з яких знищено вщент, господарчі споруди, навчальний заклад, магазини, автомобілі містян», — йдеться у повідомленні.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Наслідки нічної атки / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, ворог атакував Україну 86 ударними безпілотниками з напрямків Міллерово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда у Криму.

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Станом на 08:00 Протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих цілей на півночі, сході та півдні країни. З них 34 збили вогневими засобами ураження, ще 36 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання зафіксували у 8 місцях, падіння уламків — на 11 локаціях.