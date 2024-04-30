Одеса знову під російським ударом: у місті лунають вибухи – перші деталі

Пізно увечері 30 квітня російські окупанти знову атакували Одесу. У місті лунають вибухи.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння з півдня.

"Одеса - терміново в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 23:28.

За інформацією моніторингових чатів, попередньо, ворог знову застосував ракету "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною.

Тим часом, у соцмережах пишуть, що над Одесою видно дим.

Дим над Одесою у ніч на 1 травня / Фото: Думская

Станом на 23:46 повідомлялося про повторні вибухи в Одесі.

Нагадаємо, армія РФ 29 квітня завдала ракетного удару по Одесі. Після вибуху загорілась будівля, відома в Одесі як "замок Ківалова" або замок "Гаррі Поттера".

Станом на ранок 30 квітня відомо про п’ятьох жертв та десятки постраждалих. У ЗМІ писали, що серед поранених був екснардеп Сергій Ківалов.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.