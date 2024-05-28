Одеса знову під російським ударом: у місті лунали вибухи – перші деталі

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Увечері 28 травня російські окупанти знову атакували Одесу. У місті лунали вибухи.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інших деталей він не повідомив.
Тим часом у Повітряних силах попередили, що наразі присутня загроза застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму.
Станом на 16:48 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що сьогодні увечері у Харкові пролунав вибух.
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