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Одеса знову під російським ударом: у місті лунали вибухи – перші деталі

Одеса знову під російським ударом: у місті лунали вибухи – перші деталі

Вибухи пролунали в Одесі / Фото: ТСН.ua

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Увечері 28 травня російські окупанти знову атакували Одесу. У місті лунали вибухи.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

"У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях", - підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Інших деталей він не повідомив.

Тим часом у Повітряних силах попередили, що наразі присутня загроза застосування балістичного озброєння для південних областей з Криму.

Станом на 16:48 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сьогодні увечері у Харкові пролунав вибух.

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