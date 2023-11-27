Одещина не спить: тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, довелося залучати навіть БТРи

В Одеській області через снігопад всі служби продовжують працювати у посиленому режимі.
На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють.
“Ще раз звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону: поки вирує негода, прошу зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо. Бережіть себе та не обтяжуйте роботу рятувальних служб!”, – йдеться у повідомленні посадовця.
Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва.
Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.
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