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Одещина не спить: тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, довелося залучати навіть БТРи

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Одещина не спить: тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, довелося залучати навіть БТРи

Місцевих жителів просять зайвий раз не сідати за кермо / Фото: Facebook/Патрульна поліція України

В Одеській області через снігопад всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. 

На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють. 

“Ще раз звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону: поки вирує негода, прошу зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо. Бережіть себе та не обтяжуйте роботу рятувальних служб!”, – йдеться у повідомленні посадовця.

Нагадаємо, що дорожники підготувалися до негоди: понад 250 одиниць спецтехніки працюють на вулицях Києва

Додамо, що раніше ми повідомляли, що українців попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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Дата публікації
Перегляди
30
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