Одещина пережила атаку окупантів: що відбувається у регіоні 15 березня

Роботи з ліквідації наслідків російських атак тривають.
Уночі,15 березня, російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
"В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей", - написав він.
Крім цього, в Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні.
На місці атаки
"Унаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу. Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання", - додав він.
Нагадаємо, в Одесі в ніч проти 15 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
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