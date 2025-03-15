Одещина пережила атаку окупантів: що відбувається у регіоні 15 березня

Уночі,15 березня, російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"В Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси в будівлі приватного підприємства є пошкодження даху, вікон та дверей", - написав він.

Крім цього, в Одесі постраждала 61-річна жінка. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Госпіталізована до лікарні.

На місці атаки

"Унаслідок першої атаки на Чорноморськ, поранення отримав 53-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середнього ступеню важкості до медзакладу. Лікарі надають пораненим всю необхідну допомогу. Станом на ранок у Чорноморську газо- водо- та теплопостачання – у штатному режимі. Також, завдяки оперативній роботі енергетиків, відновлено електропостачання", - додав він.

Нагадаємо, в Одесі в ніч проти 15 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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