Одещина пережила атаку дронами: що пошкодив ворог

Російські дрони / © tsn.ua

Російські війська у ніч проти 11 грудня атакували Одеську область ударними дронами. Були пошкоджені об’єкт енергетики, два приватних будинки та адмінбудівля.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Одещина вночі пережила чергову ворожу атаку ударних БПЛА, спрямовану на знищення цивільної, енергетичноі та транспортної інфраструктури регіону», — вказано в заяві Кіпера.

Він поінформував, що сили протиповітряної оборони ліквідували більшість ворожих безпілотників, однак сталисяпошкодження об’єкта енергетики. Також були пошкоджені два приватних будинки поблизу. У адмінбудівлі було вибито скління і двері.

Через російську атаку виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники.

Дані про загиблих та постраждалих не надходили. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.