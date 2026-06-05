Одещина під ударом: що відомо про нічні "прильоти"

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Уночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про наслідки повідомили у ОВА.

«В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа. Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загорання порожньої складської будівлі та обладнання», — зазначив очільнив ОВА Олег Кіпер.

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За його даними, минулося без постраждалих. Зараз на місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, унаслідок російського удару по Конотопу постраждали троє дітей та їхня мати. Усі госпіталізовані та перебувають під наглядом медиків.

За даними Повітряних сил України, російська армія в ніч проти 5 червня запустила по Україні дві керовані авіаракети та 216 БпЛА, баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». ППО знищила 198 дронів.

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