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Одещина під ударом: що відомо про нічні "прильоти"
У регіоні минулося без жертв та постраждалих, однак є руйнування.
Уночі росіяни знову атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про наслідки повідомили у ОВА.
«В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа. Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загорання порожньої складської будівлі та обладнання», — зазначив очільнив ОВА Олег Кіпер.
За його даними, минулося без постраждалих. Зараз на місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків.
Нагадаємо, унаслідок російського удару по Конотопу постраждали троє дітей та їхня мати. Усі госпіталізовані та перебувають під наглядом медиків.
За даними Повітряних сил України, російська армія в ніч проти 5 червня запустила по Україні дві керовані авіаракети та 216 БпЛА, баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». ППО знищила 198 дронів.