Одещина у вогні: з’явилися фото після ворожої атаки
Росіяни потужно вгатили по Одеській області. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.
Уночі, 28 вересня, росіяни атакували Одеську область — виникли пожежі.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
«Унаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який перебував поруч», — йдеться у повідомленні відомства.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, від опівночі дрони атакують Київ, східні, південні та центральні регіони України. Вночі Росія також вдарила по Хмельниччині. Крилаті ракети вдосвіта атакували Київ, у місті чути багато вибухів. За останніми даними, троє загиблих, серед них — 12-річна дівчинка.