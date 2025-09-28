ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Одещина у вогні: з’явилися фото після ворожої атаки

Росіяни потужно вгатили по Одеській області. Минулося без жертв та постраждалих, але є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Одещина пережила атаку

Одещина пережила атаку / © Getty Images

Уночі, 28 вересня, росіяни атакували Одеську область — виникли пожежі.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

«Унаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який перебував поруч», — йдеться у повідомленні відомства.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Після ударів виникли пожежі / © ДСНС

Після ударів виникли пожежі / © ДСНС

Після ударів виникли пожежі / © ДСНС

Після ударів виникли пожежі / © ДСНС

Нагадаємо, від опівночі дрони атакують Київ, східні, південні та центральні регіони України. Вночі Росія також вдарила по Хмельниччині. Крилаті ракети вдосвіта атакували Київ, у місті чути багато вибухів. За останніми даними, троє загиблих, серед них — 12-річна дівчинка.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie