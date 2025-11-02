- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1812
- Час на прочитання
- 1 хв
Одещина здригалася від вибухів: горіли автівки, є жертви
Одеська область перебувала під ворожою атакою — росіяни били ударними безпілотниками.
РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є загиблі.
Про це повідомили у ДСНС.
«Унаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, загинули двоє осіб, ще одна людина постраждала.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки загинули дві дитини.