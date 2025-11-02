ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1812
1 хв

Одещина здригалася від вибухів: горіли автівки, є жертви

Одеська область перебувала під ворожою атакою — росіяни били ударними безпілотниками.

Анастасія Павленко
На місцях атаки виникли пожежі

На місцях атаки виникли пожежі / © Associated Press

РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Є загиблі.

Про це повідомили у ДСНС.

«Унаслідок влучань спалахнула пожежа на автостоянці з вантажними автомобілями, яку рятувальники оперативно ліквідували», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

За попередньою інформацією, загинули двоє осіб, ще одна людина постраждала.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки загинули дві дитини.

1812
