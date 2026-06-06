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Одещина здригалася від вибухів: стали відомі наслідки
Росіяни атакували вночі Одеську область. Через обстріл пошкоджено житловий сектор та об’єкт критичної інфраструктури.
Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали житловий сектор та обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватне домоволодіння, територію медичного центру та будівлю готелю. Загиблих та постраждалих немає», — уточнив він.
Зараз на місцях подій екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Раніше повідомлялося, що російські безпілотники атакували Запоріжжя, пошкодивши об’єкти критичної та промислової інфраструктури, внаслідок чого загинули двоє працівників підприємства.
У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих дронів.