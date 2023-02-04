Одесі повертають світло: відновлено енергопостачання критичної інфраструктури - Укренерго

Тривають роботи з відновлення однієї з підстанцій Одещини.

Після другої масштабної аварії на підстанції уся Одеса та частина Одеського району в суботу, 4 лютого, були тимчасово знеструмлені. Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.

Про це на брифінгу в медіацентрі Одеси повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, завдяки під’єднанню до мереж енергопостачання вдалося відновити роботу системи водопостачання, водовідведення та теплозабезпечення.

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Наразі оператори "ДТЕК Одеські електромережі", Міненерго та інші відповідні служби працюють над тим, щоб перемкнути критичну інфраструктуру на автономні джерела живлення і в такий спосіб звільнити потужність, яку зможуть отримувати споживачі міста та району.

Володимир Кудрицький наголосив, що від 10 жовтня та впродовж останніх двох місяців усі три підстанції, які живлять Одесу та область, зазнали ушкоджень. Енергетичні об’єкти витримали по декілька атак, а це призвело до зниження надійності енергоживлення регіону.

Головні роботи зараз пов'язані із відновленням однієї з підстанцій Одещини.

Нагадаємо, після другої за останню добу масштабної аварії на підстанції без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.

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