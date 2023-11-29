Одесит "злив" російським спецслужбам роботу ППО через ТікТок: СБУ вже навідалася до порушника

СБУ затримала тіктокера-рецидивіста, який "засвітив" роботу ППО під час дронової атаки РФ на Одесу 5 листопада.

Служба безпеки викрила зловмисника, який незаконно відзняв на мобільний роботу української ППО та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток. Крім того, в описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки.

Про це повідомляє СБУ.

За лічені хвилини відео потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".

Співробітники СБУ встановили особу та місцезнаходження фігуранта і затримали його. Зловмисником виявився 35-річний одесит, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.

Затримання порушника, який зняв роботу ППО на відео / Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше західні засоби масової інформації, зокрема Reuters та The Sun, "засвітили" у Мережі відео роботи протиповітряної оборони у Києві у ніч проти 25 листопада. У Повітряних силах прокоментували ситуацію.

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