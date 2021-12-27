Одесита затримали в аеропорту з iPhone на 7 млн гривень у чотирьох валізах

Усього 40-річний чоловік намагався ввезти з ОАЕ 204 телефони iPhone 13 Pro Max.
В аеропорту "Одеса" чоловік намагався ввезти в Україну партію незадекларованих телефонів Apple на 7 млн гривень.
Про це повідомляє Одеська митниця.
Зазначається, що письмової декларації він не заповнював і за консультацією до митників не звертався. Натомість, маючи чотири валізи, обрав для проходження митного контролю спрощену систему "зелений коридор", яка передбачає відсутність будь-яких товарів, переміщення яких заборонено або потребує декларування та сплати митних платежів.
Щодо порушника склали два протоколи - порушення порядку проходження митного контролю (ст. 471) і недекларування товарів (ст. 472).
Смартфони вилучено. Матеріали справи буде направлено до суду.
Нагадаємо:
У Чернівецькій області прикордонники виявили величезний вантаж контрабандних сигарет — 30 тисяч пачок на суму близько 1,2 млн грн. Контрабанду намагалися переправити поїздом, що прямував до Румунії через залізничний пункт пропуску "Вадул-Сірет". Зловмисники просто завантажили сигарети у вагон. За документами там мав перевозитися ламінат.
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