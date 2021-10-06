Одесити будуть мерзнути: стало відомо, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон

Одесити будуть мерзнути: стало відомо, коли у місті розпочнеться опалювальний сезон

У будинках стане тепліше через місяць.

В Одесі планують від 1 листопада розпочати опалювальний сезон.

Така інформація була озвучена на колегії в облдержадміністрації, повідомляє “Пушкінська”.

В одеській мерії кажуть, що традиційно опалення вмикають, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль, а наразі середньодобова температура в місті вище.

За даними мерії, всі 144 котельні, які перебувають на балансі комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”, підготовлені на 100%.

Наразі персонал підприємства усуває пошкодження теплових мереж, які виявили під час підготовки до опалювального сезону.

Правда, залишається незрозумілим питання з тарифами на тепло - залишаться вони колишніми або їх піднімуть.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні до опалювального сезону готові понад 90% об’єктів. Деякі міста готові майже на 100%.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - запевнив Шмигаль.

Голова уряду також повідомив, що тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена. Крім того, від 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год. За даними Шмигаля, вартість буде меншою для 80% українських родин.

Новий опалювальний сезон почнеться із суттєвого підвищення тарифів

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