Одесити вийшли на акцію протесту проти тендерів на реконструкцію будівель суду та театру

Мітингарі вважають, що ці гроші мерія повинна виділити для забезпечення військових ЗСУ.

В Одесі сьогодні, 9 вересня, біля будівлі мерії зібрались люди з плакатами.

Вони вкотре вимагають скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача за гроші міського бюджету та передати їх на ЗСУ.



Нагадаємо:

8 серпня на Prozorro управління капбудівництва Одеської міськради опублікувало тендер на реконструкцію будівлі на вулиці Варненській, 3а. За цією адресою розташований Київський районний суд Одеси. Реконструкцію оцінили в 106,2 мільйона гривень.

В Одеській міськраді зазначили, що така ціна це вартість усього проєкту, а на ремонт виділили 10 млн грн, які підуть виключно на прибудову приміщення для перебування затриманих і правоохоронців, які їх супроводжують.

Також оголосили тендер на понад 31 мільйон гривень на реставрацію фасадів та покрівлі Театру юного глядача імені Юрія Олеші. Замовником виступив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА.

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