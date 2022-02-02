Одеситів просять не виходити ввечері на вулицю та не перебігати дорогу: що сталося 

У мерії звернулися до містян через складні погодні умови.
В Одеській мерії просять містян не виходити на вулицю без крайньої потреби, особливо в темний час доби. Для пересування по вулиці краще одягати взуття на стійкій рифленій підошві. Людей попросили обходити обмерзлі місця та не перебігати дороги.
Такі рекомендації оприлюднили на сайті мерії через погодні умови, які накриють місто та область 3 лютого.
Зокрема, за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вранці 3 лютого слід очікувати дощ та мокрий сніг.
На дорогах - ожеледиця, можливий туман. Видимість становитиме не більше 200-500 метрів.
В Одесі температура вночі становитиме 0-2°С морозу, вдень – 3-5°С тепла. В інших районах області вночі буде 1-6°С морозу, вдень – 1-6°С тепла. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями до України повернуться морози.
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