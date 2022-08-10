Одеситка вигадала неординарну схему для незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон

Жінку викрили за оперативною інформацією офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону "Південь" Держприкордонслужби України та співробітників управління міграційної поліції Одещини.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

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Як встановили прикордонники, щоб вивезти з України чоловіків призовного віку, жінка видавала їх за опікунів свого прийомного сина. Для цього вона виготовляла фіктивні документи та перевозила "ухилянтів" у супроводі 15-річного підлітка. За свої послуги українка отримувала 1500 доларів США з кожного громадянина, який планував втекти. У такий спосіб зловмисниця допомогла покинути Україну трьом чоловікам.

Під час останньої спроби виїхати за кордон з черговим клієнтом жінку затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками районного відділу поліції.

Наразі одеситці оголосили підозру в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинених з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України) та торгівлі людиною, вчиненою щодо неповнолітнього його опікуном (ч.3 ст.149 ККУ). Жінці загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, прикордонники на Буковині затримали майже три десятки ухилянтів, які намагалися втекти за кордон.

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