Одеситку засудили до 5 років увʼязнення за продаж вигаданого спорядження для ЗСУ

Жінка вишукувала своїх жертв у волонтерській групі в одній з соціальних мереж.

Жителька Одеси отримала 5 років увʼязнення за продаж українським військовим неіснуючого спорядження через соціальні мережі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України.

У суді обвинувачення довело, що жінка приєдналась до однієї з волонтерських груп у соціальній мережі. Там вона шукала оголошення про пошук необхідного військового спорядження для українських воїнів та пропонувала свій товар.

Зловмисниця обіцяла відправити товар після переказу на вказану карту грошей. Після отримання грошей вона ніякого товару не відправляла, оскільки нічого не мала.

Таким чином зловмисниця отримала на свою карту 50 тисяч гривень за "продаж двох приладів нічного бачення та вісім радіостанцій". Гроші жінка витрачала на власні потреби.

"За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси визнано винною та засуджено до 5 років позбавлення волі мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Одесі під час відвідування стоматологічної клініки чоловік кілька разів ударив лікарку в обличчя, за що він сплатить 512 грн штрафу.

Також ми інформували, що на Одещині водій вбив знайомого, бо той стукав по сидінню машини. За цей злочин він відсидить 6 років у в'язниці.

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