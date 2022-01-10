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Одеситку змусили сплатити майже пів мільйона гривень аліментів

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Одеситку змусили сплатити майже пів мільйона гривень аліментів

ТСН.ua

Бізнесменка виплатила борг за понад 10 років після того, як виконавець наклав арешт на її майно.

Одеська підприємниця погасила заборгованість із аліментів на дитину, щоб їй розблокували рахунки і дозволили надалі займатися бізнесом.

Як повідомили у пресслужбі Міністертсва юстиції загалом мати заборгувала 450 тисяч гривень.

Від травня 2010 року одеситка зобов’язалася виплачувати 5 тисяч гривень щомісяця до повноліття дитини, але в якийсь момент перестала це робити.

Виконавче провадження щодо стягнення аліментів майже два роки перебувало у Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби Одеси. 

“Щоб змусити боржницю виконувати рішення, постановою державного виконавця було накладено арешт на майно матері дитини”, - йдеться у повідомленні.

Лише після таких обмежувальних заходів  жінка погасила заборгованість.

Нагадаємо, від 1 грудня 2021 року в Україні відбулося зростання прожиткового мінімуму для дітей, що призвело до низки інших змін. Зокрема, збільшився розмір аліментів, як максимальних, так і мінімальних.

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