Одеська область опинилася під ворожою атакою: є постраждалі та руйнування

Наслідки ворожого обстрілу 25 листопада / © ДСНС

У ніч проти 25 листопада російські війська знову масовано атакували Одеську область безпілотниками. Ворожі удари призвели до чергових руйнувань цивільних та енергетичних об’єктів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення», — йдеться в повідомленні.

У кількох районах спалахнули пожежі та пошкодження обладнання на території портової й енергетичної інфраструктури. Внаслідок падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

«Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині», — додав Кіпер.

Нагадаємо, 25 листопада Росія завдала по столиці комбінованого удару ракетами та дронами. На жаль, ця ніч не минула без жертв — підтверджено наявність загиблих і поранених.