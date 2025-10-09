ТСН у соціальних мережах

Одеська область — у вогні через російську атаку: є постраждалі (фото)

П’ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки дронів на Одещину. У ДСНС показали фото пожеж.

Ірина Лаб'як
Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 9 жовтня. Через це в регіоні постраждали люди та виникли пожежі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За попередніми даними, на Одещині через ворожу атаку горіли два житлові будинки, адміністративна будівля, автозаправна станція.

Також спалахнула масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури. Там горіли контейнери з рослинною олією, транспортом і деревними паливними пелетами.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро людей.

У ліквідації пожеж взяли участь 83 рятувальники, було задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також четверо добровольців та пожежне авто.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 9 жовтня знову влаштували дронову атаку по Україні. Зокрема, через удари БпЛА та КАБами по Сумської області загинуло троє цивільних чоловіків, ще двоє отримали поранення. Удари припали на Степанівську, Сумську, Білопільську, Великописарівську, Комишанську та Миколаївську громади, спричинивши руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.

