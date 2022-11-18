Одеські митники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови на причепі: фото

Одеські митники вилучили в українця американський літак, який той віз до Молдови на причепі.

Про це повідомила пресслужба Одеської митниці.

"Легкомоторне повітряне судно CESSNA 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора". Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому", - йдеться у повідомленні.

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У митниці зазначили, що не отримували заяв про подовження терміну тимчасового ввезення, як передбачено законодавством. Літак CESSNA 182R забрали у власника.

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України. Власникові загрожує штраф у 170 тисяч грн або конфіскація літака.

Подальшу долю повітряного судна вирішить суд.

Нагадаємо, київські митники затримали понад пів сотні американських кольорових діамантів.

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